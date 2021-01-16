ملعب «جابوما» جاهز لمباراة ليبيا والنيجر في «شان 2021»

ملعب «جابوما» بالكاميرون (إنترنت)

تنطلق، مساء اليوم السبت، بطولة «شان 2021» بالكاميرون بلقاء صاحب الأرض المنتخب الكاميروني والمنتخب الزيمبابوي في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية المقررة اليوم يلتقي منتخب مالي مع منتخب بوركينا فاسو.

المنتخب الوطني للمحليين يبدأ مشواره الأفريقي غدًا الأحد بلقاء منتخب النيجر في تمام الساعة السادسة مساءً بملعب جابوما بالكاميرون.

المنتخب الوطني جاء في المجموعة الثانية، التي تضم ليبيا والنيجر والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

لم يكن استعداد المنتخب الليبي جيدًا، حيث أجرى مباراة وحيدة أمام منتخب زامبيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف تحت قيادة المدرب الجديد الصربي زوران فليبوفيتش.