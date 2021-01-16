الكاميرون تستقبل زيمبابوي في افتتاح «شان الكاميرون 2021».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 16 يناير 2021, 03:58 مساء
إحدى ملاعب الكاميرون (إنترنت)

تنطلق اليوم السبت بالكاميرون النسخة السادسة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان 2021» بمشاركة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.
 
المجموعة الأولى: الكاميرون وزيمبابوي ومالي وبوركينافاسو.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو ورواندا وأوغندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا.

الانطلاق سيكون اليوم بمباراتين في المجموعة الأولى على ملعب أحمد اهيدجو، بلقاء صاحب الضيافة منتخب الكاميرون مع زيمبابوي، والمباراة الثانية مالي مع بوركينا فاسو.

منتخب ليبيا يبدأ غدا الأحد مشواره في البطولة بلقاء النيجر على ملعب جابوما بإدارة الحكم الغاني دانيال لاري والمساعدين الكيني جلبرت شيريو والنيجيري صامويل بوادوتكام والحكم الرابع الموريشيوسي أحمد هيرال.

كان منتخب ليبيا تعادل وديا مع زامبيا بهدف لمثله، وجاء هدف ليبيا بإمضاء اللاعب معتز المهدي.

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