القريو ينافس على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

عادل القريو (أرشيفية : الإنترنت)

يتوجه غدا إلى الإسكندرية رئيس الاتحاد الليبي وعضو الاتحاد العربي لبناء الأجسام عادل القريو، صحبة أمينه العام أحمد سعيد وأمين الصندوق عادل البيباص، للمشاركة في الاجتماع الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لبناء الأجسام، الذي سيعقد غدا الأحد بمدينة الإسكندرية، وتدور المؤشرات حول احتمالية تزكية الرئيس الحالي المصري عادل فهيم لفترة رئاسية جديدة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو، اليوم السبت، إنه سيدخل المنافسة في انتخابات نائب الرئيس وإن حظوظه وافرة للفوز بهذا المنصب، رغم قوة المنافسة من قبل خمسة مرشحين.

يشار إلى أن عادل القريو يرأس أيضا اتحاد شمال أفريقيا لبناء الأجسام، وشهدت لعبة الأجسام في ليبيا في عهده زيادة عدد الممارسين، فضلا عن التطور الفني الكبير والتتويج في أقوى بطولات العالم لبناء الأجسام، من بينها كأس وذهبية مستر أولمبيا عن طريق البطل العالمي كمال القرقني.