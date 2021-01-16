فوز السويحلي والتحدي في الدوري الليبي للكرة الطائرة

منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة (إنترنت)

جرت أمس الجمعة بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى حقق التحدي فوزه الأول على حساب الأفريقي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد، تقدم التحدي بنتيجة الشوط الأول (25/20) والشوط الثاني انتهى لصالح الأفريقي (25/19)، وعاد التحدي ليتفوق بنتيجة الشوطين الثالث والرابع (25/15، 26/24)، وبهذا الفوز وضع التحدي أول ثلاث نقاط في رصيده وبقى الأفريقي بنقطتيه السابقتين.

وفي المباراة الثانية حقق السويحلي فوزه الثالث وجاء على حساب التصدي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/22، 25/19، 25/19) ليرتفع رصيد السويحلي إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات وبقى التصدي بنقطته الوحيدة السابقة.