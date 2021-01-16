الرياضة الليبية تودع مدرب الأثقال حسين مخزوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 16 يناير 2021, 03:08 مساء
حسين مخزوم (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الرياضة الليبية أمس الجمعة مدرب رفع الأثقال، رئيس لجنة المدربين بالاتحاد العام، حسين مخزوم، عن عمر ناهز 75 عاما.

الراحل لعب لنادي الوحدة وكان من الرباعين المتميزين في وزن الخفيف، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بالاتحادين الفرعي والعام للأثقال.

بعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التدريب ودرب أندية الوحدة والنجم والمدينة ونجوم قرقارش، وأسهم في تطوير اللعبة وفي دعم المنتخبات الوطنية بالعديد من الأبطال، من بينهم عبدالسلام الورشفاني ووسام الغراري ومهند فلطح وإيهاب سعد ومحمد الزايدي وعبدالعاطي طبطابة وحمزة المريمي وأسامة بادي.

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