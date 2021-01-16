المنتخب يدشن عامه الجديد بظهوره الأفريقي الرابع في «الشان»

تدريبات المنتخب الوطني (المركز الإعلامي)

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين في نهائيات بطولة الشان التي ستنطلق منافساتها بداية من السابع عشر من شهر يناير الجاري، وسيستهل أولى مبارياته بمواجهة منتخب النيجر يوم الأحد المقبل، ثم سيواجه في ثاني مبارياته منتخب الكونغو الديمقراطية بطل نسختي 2009 و2016 يوم الخميس المقبل، على أن يختتم مبارياته خلال منافسات الدور الأول بملاقاة منتخب الكونغو برازافيل، في الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وكان المنتخب الوطني وصل مدينة دوالا الكاميرونية قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق البطولة، وخاض مباراته الودية الأولى أمام منتخب زامبيا وهي المباراة والتجربة التي يعول عليها المدرب الجديد زوران، للوقوف على إمكانات وقدرات وجاهزية لاعبيه، حيث كان أعلن قائمة تضم 32 لاعبا محليا سيخوض بهم غمار البطولة التي تعد أول اختبار وامتحان له بعد أسابيع قليلة من تسلمه مقاليد الأمور الفنية.

أول منتخب عربي في الشان

تعود مشاركة المنتخب الليبي في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين إلى العام 2009، حيث كان المنتخب الوطني أول منتخب عربي يسجل حضوره في نهائياتها التي جرت نسختها الأولى بملاعب ساحل العاج العام 2009، بمشاركة ثمانية منتخبات أفريقية بعد أن اجتاز تصفياتها بنجاح، حيث تخطى عقبة المنتخب التونسي بعد التعادل ذهابا بهدف لهدف، ثم تجدد التعادل بين المنتخبين في لقاء الإياب بتونس ليحسم المنتخب الوطني بطاقة التأهل بفضل ركلات الترجيح، ثم نجح في الدور الثاني والحاسم في إقصاء المنتخب المغربي بعد الخسارة ذهابا بالرباط بثلاثة أهداف لهدف، والفوز إيابا بطرابلس بثلاثة أهداف لصفر ليتأهل إلى النهائيات التي جرت بملاعب ساحل العاج.

وأوقعته القرعة في المجموعة التي ضمت منتخبات جمهورية الكونغو وغانا وزيمبابوي، حيث استهل مشواره بالبطولة بخسارته أمام جمهورية الكونغو بهدفين لصفر، وتعادله أمام غانا بهدف لهدف وتعادله سلبيا أمام زيمبابوي ليغادر مشوار البطولة من الدور الأول بخسارة من حامل اللقب وتعادلين سلبي وإيجابي، وقاد المنتخب الليبي في هذا الظهور الأول المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

غادر تصفيات النسخة الثانية

خاض بعدها فرسان المتوسط تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين التي أُقيمت نهائياتها بملاعب السودان 2011 بقيادة المدرب الصربي برانكو، حيث أوقعته القرعة في مواجهة منتخب الجزائر، الذي فاز ذهابا على ملعبه بهدف لصفر بينما فاز المنتخب الوطني إيابًا بطرابلس بهدفين لهدف ليغادر سباق التصفيات.

أول تتويج

وشهد العام 2014 الظهور الأفريقي الثاني لمنتخب ليبيا في نهائيات الشان التي خاضها دون خوض التصفيات، عقب انسحاب المنتخب الجزائري من التصفيات، ونجح المنتخب في الظفر ببطولة النسخة الثالثة التي أُقيمت بملاعب جنوب أفريقيا العام 2014، حيث استهل مشواره بفوز على إثيوبيا بهدفين لصفر، ثم تعادل بهدف لهدف أمام غانا ثم تعادل مع جمهورية الكونغو بهدفين لهدفين، ثم تعادل أمام الغابون بهدف لهدف، وتأهل على حسابه بركلات الترجيح، وتعادل مع زيمبابوي دون أهداف وتأهل على حسابه بركلات الترجيح ليتوج باللقب الأفريقي عقب تفوقه على المنتخب الغاني بفضل الركلات الترجيحية، وقاد المنتخب لهذا التتويج المستحق المدرب الإسباني خافيير كلمنتي.

مغادرة لتصفيات نسخة رواندا

وفي العام 2015 عاد المنتخب الوطني ليخوض غمار التصفيات، وبدأ حملة الدفاع عن لقبه المحلي بفوز على تونس بهدف لصفر ذهابا ثم خسر أمام المغرب بثلاثة أهداف لصفر، ثم خسر إيابا أمام تونس بهدف لصفر، ثم خسر إيابا بأربعة أهداف لصفر، ليغادر تصفيات النهائيات التي جرت بملاعب رواندا.

2016 تشهد تأهلاً وإقصاء للمنتخب الجزائري

وفي تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الأخيرة بالمغرب 2018 تمكن المنتخب الوطني من التأهل للنهائيات عقب إقصائه المنتخب الجزائري عقب فوزه ذهابا بالجزائر بهدفين لهدف وتعادله إيابا بهدف لهدف، وقاد فرسان المتوسط لهذا التأهل المستحق المدرب الوطني جلال الدامجة، وفي نهائيات البطولة تسلم مقاليد الأمور الفنية المدرب الوطني عمر المريمي، واستهل منتخبنا مشواره بفوز على غينيا الاستوائية بثلاثية ثم الخسارة أمام نيجيريا بهدف لصفر، ثم الفوز على رواندا بهدف لصفر، ثم تخطى عقبة منتخب الكونغو في الدور الثاني بركلات الترجيح، ثم الخسارة أمام مستضيف البطولة المنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدف في الدور نصف النهائي، ثم فقد نتيجة مباراته الترتيبية أمام منتخب السودان بركلات الترجيح.

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ومن أصل خمس نسخ أقيمت حتى الآن على مستوى بطولات أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) سجل الفرسان حضوره في ثلاث نهائيات، وتوج باللقب الأفريقي في مناسبة واحدة وسجل غيابه في بطولتين، ويسجل حضوره وتواجده الرابع في نسخة شان الكاميرون.

تدريبات المنتخب الوطني (المركز الإعلامي)

المدرب «زوران» في تدريبات المنتخب الوطني (المركز الإعلامي)