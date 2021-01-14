المنتخب الوطني للناشئين يختتم معسكره التدريبي بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 14 يناير 2021, 09:23 مساء
تدريبات المنتخب الوطني للناشئين. (إنترنت)

أنهى المنتخب الوطني تحت 17 سنة معسكره التدريبي الذي انطلق بمدينة سوسة التونسية منذ بداية شهر يناير الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقامة بالجزائر والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2021.

هذا وستسافر بعثة المنتخب الوطني إلى الجزائر غدًا الجمعة لخوض مباريات البطولة التي تنطلق يوم 18 يناير، وتتواصل إلى يوم 24 من نفس الشهر بمشاركة ثلاثة منتخبات هي «ليبيا - الجزائر - تونس».

وكانت القرعة أسفرت عن مواجهة فرسان المتوسط أمام نظيره الجزائري يوم 18 يناير، وفي يوم 21 يناير يواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي.

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