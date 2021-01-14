اتحاد الأثقال يدعم أنديته بمعدات وملابس رياضية

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين، أن الاتحاد العام يولي اهتماما بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للعبة والرقي بمستواها الفني.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه خلال هذه الفترة قام بدعم أندية الشرطة ونجوم قرقارش والظهرة وأبوسليم، وزناته والسويحلي، والأخضر، وبدر الجنوب، بمعدات وملابس وأحذية.

وأشار إلى أن الدعم تمثل في عشرة مربعات تدريب و14 مجموعة تدريب للمبتدئين وعشر مجموعات تدريب للكبار تمثلت في 52 قرصا وزن 10 كجم و52 قرصا وزن 15 كجم، و24 قرصا وزن 20 كجم و24 قرصا وزن 25 كجم، بالإضافة إلى ملابس وأحذية خاصة برياضة رفع الأثقال (84 مايوه و42 حذاء رياضيا).