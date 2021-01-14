الهلال يحسم قمة الأسبوع في الدوري الليبي للكرة الطائرة

فريق الهلال للكرة الطائرة. (إنترنت)

حسم الهلال قمة الأسبوع في الدوري الليبي للكرة الطائرة (المجموعة الأولى) لصالحه بفوزه أمس بمجمع بنغازي على النصر، وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/14، 25/13، 26/24) ليرتفع رصيد الهلال إلى ست نقاط من مباراتين، ويبقى النصر بنقاطه الثلاث السابقة.

أدار المباراة الدولي حسين البركي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد المسلاتي وسعد الورفلي والمسجل علي الأوجلي ومساعد مسجل بدر البرهمي.

وبقاعة المرج حقق المروج فوزه الأول، على ضيفه البراق 3/2 في مباراة تواصلت لخمسة أشواط، تقدم المروج بنتيجة الشوط الأول 25/19 والشوطين الثاني والثالث كان التفوق فيهما للبراق 25/19، و26/24.

وعاد المروج ليتفوق بالشوط الرابع 25/21 والشوط الخامس 15/8، ليضع المروج أول نقطتين في رصيده وصار البراق بنقطة واحدة.

وتشهد قاعة مصراتة غدًا الجمعة، مباراتين في المجموعة الثانية، المباراة الأولى تجمع التصدي مع الأفريقي ويعقبها لقاء السويحلي مع التحدي.