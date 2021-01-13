التعادل الإيجابي يحسم مباراة المنتخب الوطني وزامبيا

جانب من تدريبات المنتخب الوطني للمحليين . (المركز الإعلامي)

انتهت المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجديد زوران فليبوفيتش وزامبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأُقيمت المبارة بملعب جابوما بالكاميرون، ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين «الكاميرون 2021».

وأحرز اللاعب معتز المهدي هدف المنتخب الوطني في شباك نظيره زامبيا.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد، المونتينيغري زوران، الذي اعتمد تشكيلة «3- 4- 3»، التي ضمت في حراسة المرمى فتحي الطلحي وثلاثي خط الدفاعي: محمد خليل ومعاذ العمامي ومنصور رزق، وفي وسط الميدان: ربيع اللافي ومحمد التهامي وربيع شادي والمهدي الهوني، وثلاثي المقدمة طلحة رزق وخالد مجدي وأنس المصراتي.

وجاءت هذه المباراة في إطار التحضير لبطولة أمم أفريقيا «الشان»، التي ستنطلق ابتداءً من 17 يناير في الكاميرون.