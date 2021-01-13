التعادل الإيجابي يحسم مباراة المنتخب الوطني وزامبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 يناير 2021, 07:24 مساء
جانب من تدريبات المنتخب الوطني للمحليين . (المركز الإعلامي)

انتهت المباراة الودية التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجديد زوران فليبوفيتش وزامبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأُقيمت المبارة بملعب جابوما بالكاميرون، ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين «الكاميرون 2021».

وأحرز اللاعب معتز المهدي هدف المنتخب الوطني في شباك نظيره زامبيا.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدرب الجديد، المونتينيغري زوران، الذي اعتمد تشكيلة «3- 4- 3»، التي ضمت في حراسة المرمى فتحي الطلحي وثلاثي خط الدفاعي: محمد خليل ومعاذ العمامي ومنصور رزق، وفي وسط الميدان: ربيع اللافي ومحمد التهامي وربيع شادي والمهدي الهوني، وثلاثي المقدمة طلحة رزق وخالد مجدي وأنس المصراتي.

وجاءت هذه المباراة في إطار التحضير لبطولة أمم أفريقيا «الشان»، التي ستنطلق ابتداءً من 17 يناير في الكاميرون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر
ليبيا
«دفاع الوفاق»: نطالب الجهات الأمنية بالتنسيق المسبق معنا.. ولم نطلع على عملية ...
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك