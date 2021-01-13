إصابة المحترف الليبي حسين سمير بـ«كورونا»

اللاعب الليبي حسين سمير. ( أرشيفية. إنترنت )

أظهرت الفحوصات التي أجراها اللاعب الليبي حسين سمير، المحترف في صفوف نادي «الرجاء مطروح» المصري، إصابته بفيروس «كورونا».

وأجرى اللاعب الليبي الفحوصات، صباح اليوم الأربعاء، في الإسكندرية، التي أظهرت إيجابية مسحته وتأكيد إصابته بالفيروس، بحسب موقع «ريميسا»

حسين سمير هو واحد من أبرز المدافعين في الدوري المصري الممتاز«ب»، وكان قد لعب في وقت سابق في هذه المسابقة مع نادي « رأس غارب».

ولعب حسين في عديد الأندية الليبية مثل «بنغازي الجديد» و«الصقور»، إلى أن قرر خوض تجربة احترافية في مصر بعد توقف النشاط الرياضي في ليبيا.