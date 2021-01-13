انعقاد الاجتماع الأول لاتحاد السباحة عبر «زووم»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 يناير 2021, 03:24 مساء

عقد الاتحاد الليبي للسباحة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد في العام 2021 عن بعد عبر تطبيق «زووم»، بحضور رئيس الاتحاد عصمان القنين وأعضاء مجلس الإدارة.
 
افتتح الاجتماع بكلمة رئيس اتحاد اللعبة وجلسة الاتحاد، رحب خلالها بالجميع، ثم بدأ النقاش لجدول الأعمال، حسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

تضمن برنامج جدول الأعمال تحديد موعد استئناف نشاط الاتحاد للموسم 2021، في ظل جائحة «كورونا» والبرنامج والروزنامة الداخلية للاتحاد الليبي للموسم 2021.

أيضا تطرق الحديث لأجندة الاتحاد العربي والأفريقي والدولي 2021، ومراجعة التعديل الأخير في النظام الأساسي واللوائح الفنية والالتزامات والديون والاستحقاقات القائمة على الاتحاد، مع تسوية الدعم والميزانيات السابقة، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي عن بعد عبر تطبيق «زووم» وبند ما يستجد من أعمال، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ما ورد بجدول الأعمال وما استجد منها في صالح السباحة.

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