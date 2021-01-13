جملة موضوعات في اجتماع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 13 يناير 2021, 02:22 مساء
اجتماع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي (إنترنت)

عقدت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لهيئة الشباب والرياضة اجتماعا بطرابلس، بعد إعادة تشكيلها برئاسة محمد علي زايد، نوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها وضع آلية عمل للفروع والمناطق وتفعيل الأنشطة بها.

أيضا وضع آلية عمل وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة، والتجهيز والمشاركة في حملة التشجير بمدينة ترهونة، التي تقرر إقامتها السبت المقبل 16 يناير الجاري.

يشار إلى أن قرارا صدر عن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دكتور بشير القنطري بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجنة الوطنية للعمل التطوعي، برئاسة محمد علي زايد وعضوية كل من فتحي السكوني وعبدالعظيم الخالقي وهدي الهرشامي وعبدالرحيم علي ساسي وعلي محمد حممو وعبدالسلام المسماري وصلاح أبوالخيرات وعبدالحميد عكير.

وأسندت لها مهمة تنظيم وتسيير عمل اللجنة وفقا للتشريعات النافذة تحت إشراف هيئة الشباب والرياضة.

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