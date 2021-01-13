قمة الهلال والنصر في دوري الطائرة.. الأربعاء

منافسات سابقة في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن فرق المجموعة الأولى بقاعة المرج.

يستضيف فريق المروج نظيره البراق، وكل منهما فقد مباراتيه السابقتين ويسعى لتحقيق فوزه الأول، ومجمع سليمان الضراط ببنغازي سيشهد قمة الأسبوع تجمع الهلال والنصر، وكل منهما حقق الفوز في مباراته الأولى.

يسعى الثنائي للبقاء ضمن المتصدرين، ويدخل الهلال مباراة اليوم مدعما صفوفه بلاعبين أجانب، على رأسهم الدومينيكي هيكتور أليكسيس والروسي ألكسندر كولو أوبسيت.

من ناحية أخرى قرر رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، عدنان البكباك، إلغاء الهبوط في دوري الكرة الطائرة للموسم الرياضى 2021-2020 كونه موسما استثنائيا.