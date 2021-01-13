منتخب ليبيا يستقبل نجوم الأهلي بنغازي في الكاميرون قبل مواجهة زامبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:55 صباحا
تدريبات منتخب ليبيا في الكاميرون (المركز الإعلامي)

يلتقي مساء اليوم الأربعاء المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين ونظيره منتخب زامبيا في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين «شان الكاميرون 2021».

المباراة تقام على أرضية ملعب دوالا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، وتأتي في إطار التحضير لبطولة الـ«شان» التي ستنطلق ابتداء من 17 يناير في الكاميرون.

من جهة أخرى التحق أمس الإثنين لاعبو فريق الأهلي بنغازي بصفوف الفريق الوطني وهم: إبراهيم بودبوس وأحمد شلبي وحامد الثلبة والشامخ العبيدي وبن عامر.

بعثة المنتخب الوطني للمحليين توجهت مبكرا إلى مدينة دوالا الكاميرونية التي ستشهد مباريات «فرسان المتوسط»، وقد أجرى المنتخب منذ وصوله إلى دوالا عدة تدريبات تحت قيادة المدرب الجديد زوران فليبوفيتش.

مباراة اليوم الودية هي الأولى لزوران منذ توليه المسؤولية استعدادا للبطولة في 17 يناير، حيث سيلتقي المنتخب الوطني في أول مباراة له مع منتخب النيجر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وصول منتخب ليبيا الكاميرون (المركز الإعلامي)
تدريبات منتخب ليبيا في الكاميرون (المركز الإعلامي)
تدريبات منتخب ليبيا في الكاميرون (المركز الإعلامي)
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