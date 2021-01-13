صنع الله يطلع على احتياجات نادي الصداقة في شحات

لقاء صنع الله مع وفد نادي الصداقة بشحات، 13 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وفد نادي الصداقة الرياضي الاجتماعي ببلدية شحات، الذي اطلع على الاحتياجات الملحة للنادي، التي ستمكنه من القيام بالأنشطة الرياضية المختلفة.

وقال صنع الله إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بالشباب الرياضي حسب إمكاناتها، من خلال تقديم الدعم للبرامج التي تهمهم، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن المؤسسة «ما زالت في حاجة ماسة للميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتسيير أعمال القطاع، وإنجاز المشاريع الاقتصادية المهمة، مما يمكنها من تنفيذ برامج ومشاريع إدارة التنمية المستدامة، التي تهدف إلى دعم كافة شرائح المجتمع الليبي».

وعلى هامش اللقاء، قدم رئيس مجلس إدارة النادي عادل بو شيبة، لصنع الله كتابًا عن مسيرة نادي الصداقة الرياضي، إهداءً له من إدارة النادي.