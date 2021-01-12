بوشوفة يحصل على جائزة المصور الرياضي الأفضل خلال السنوات العشر الأخيرة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 12 يناير 2021, 08:32 مساء
المصور الرياضي محمد أبوشوفة. (إنترنت)

اُحتُفل خلال اليومين الماضيين بطرابلس بتكريم عدد من نجوم الكرة الليبية والأندية والشخصيات الرياضية في مجالات مختلفة التي كانت الأبرز والأكثر نجاحًا وتميزًا طوال السنوات والمواسم الأخيرة.

وحصد المصور الرياضي المبدع محمد أبوشوفة جائزة «أوسكار» كأفضل مصور خلال العشر سنوات الأخيرة عن استحقاق وجدارة، وبإجماع كل المهتمين.

وعبر الفنان المبدع بوشوفة عبر صفحته الشخصية عن سعادته الغامرة بهذا التكريم، قائلًا: «لله الحمد والمنة، والحمد لله دائمًا وأبداً. بعد عمل طويل ومضنٍ في مجال التصوير تحصلت على جائزة أوسكار كأفضل مصور خلال العشر سنوات الأخيرة».
حيا كل  من سانده ومنحة الثقة ومد له يد العون ولو بكلمة طيبة.

ومحمد بشير أبوشوفة مصور وموثق ومنفذ بقناة «ليبيا الرياضية» ببنغازي منذ العام 2007، متحصل على دبلوم ودرع التميز للإعلام الرياضي النظيف  بالقاهرة، ودبلوم الإدارة الرياضية من مصر، وعضو بالاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي، ومدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية.

واختير ضمن عضوية اللجنة الإعلامية بعدد من الاتحادات والمؤسسات الرياضية، أبرزها الاتحاد الليبي لكرة القدم وكرة الطاولة واللجنة البارالمبية، ورافق العديد من فرقنا ومنتخباتنا الدولية في العديد من مشاركاتها العربية والأفريقية والدولية، وساهم في توثيق وإبراز عديد الأحداث الرياضية، المحلية والدولية.

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