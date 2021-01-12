رئيس الأهلي بنغازي ينتقد اتحاد الكرة.. ويؤكد تسلم الطاقم الفني واللاعبين جميع حقوقهم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 12 يناير 2021, 06:16 مساء
خالد السطيعي. (إنترنت)

قال خالد السطيعي، رئيس النادي الأهلي بنغازي، إن الطاقم الفني واللاعبين تسلموا حقوقهم المالية، وأن مباراة الأهلي المقبلة في كأس الاتحاد الأفريقي ستعلب في مصر لسهولة التعامل.

ووجه السطيعي في تصريحات تلفزيونية لـ«قناة 218»، شكره لشركة الجزيرة الرياضية المنظمة للمعسكرات التي تتعامل بشكل جيد مع النادي في ظروفه المالية.

وأوضح أن الدعم المالي في المشاركة الأفريقية كان من شركة الليبية للاتصالات القابضة وشركة ليبيانا، وتم تسلم الجزء الأول من الدعم، وكذلك نعتمد على مداخيل النادي، ولم يصلنا أي دعم آخر.

وانتقد السعيطي أعضاء اتحاد الكرة واعتبر أنهم ليسوا في مستوى طموحات الوسط الرياضي، مؤكدا أنهم لم يقوموا بأي مبادرة أثناء مشاركة الأهلي الأفريقية.

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