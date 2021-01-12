نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية

نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

قال المحلل الرياضي واللاعب السابق لـ«لأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، نادر كارة، ن تجربة «الأهلي بنغازي» في التعاقد مع مدرب صربي خطوة جيدة، داعيًا الأندية الليبية للتعاقد مع مدربين أجانب لا يجيدون اللغة العربية.



وأضاف كارة، من خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة «سلام»، أن التعاقد مع مدرب أجنبي يقطع الطريق أمام الحاشية الموجودة بجانبه أو ما يعرف بـ«العوالة» ويمنعهم من التدخل.

وأكمل كارة قائلاً: «تمنيت أن يتعاقد النادي الأهلي طرابلس هذا الموسم مع مدرب أجنبي غير عربي رغم إنهاء التعاقد مع المدرب التونسي جلال القادري لفريق الأهلي طرابلس، إلا أنه يملك فكرًا مقبولًا وأصبح يعرف فكر اللاعبين رغم المدة القصيرة».