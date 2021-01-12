بشير ميلاد يعد بالجديد في راديو ليبيا الرياضية

بشير ميلاد (أرشيفية : الإنترنت)

كلفت إدارة قناة ليبيا الرياضية الصحفي المخضرم بشير ميلاد بمهمة مدير راديو ليبيا الرياضية وهو من المتخصصين في الإعلام الرياضي وصاحب خبرة طويلة في المجال.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أكد بشير ميلاد أنه يأمل أن يقدم الإضافة في الراديو الذي أكد أنه مفتوح أمام الجميع.

وأضاف ميلاد قائلا «هناك خارطة برامجية جديدة للراديو سيتم الإعلان عنها الأيام المقبلة والعمل على تجهيز هوية خاصة بالراديو وكذلك التركيز على الجانب الفني والدعائي لجذب اهتمام المستمع بشكل أكبر».

يذكر أن راديو ليبيا الرياضي انطلق في البث العام 2013 وتملك ليبيا قناتين فضائيتن بعد انطلاق بث القناة الرياضية الثانية منذ أيام.