استعدادًا للموسم الجديد..الأهلي طرابلس يجتمع بمدراء الألعاب الجماعية

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، اجتماعًا بمقر النادي اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس علي الأسود، وعضو مجلس الإدارة للألعاب الجماعية مصطفى أبوقفيفة ومدراء الكرة للألعاب الجماعية وهم ؛ برشان نصرعن الكرة الطائرة هيثم عاشور ومجدي إحميدة عن كرة السلة وجمال الدنوني عن كرة اليد، وذلك استعدادا للموسم الرياضي 2020-2021 .
واستهل عضو مجلس الإدارة للألعاب الجماعية مصطفي أبوقفيفة، الاجتماع بطرح عدد من التقارير لكل مدير لعبة لمجلس الإدارة وتقديم الرزنامة المعدة للموسم الرياضي 2020-2021 .
كما تم خلال الجتماع مناقشة كل الصعوبات التي تواجه الفرق الأولى للألعاب الجماعية والفئات السنية .
ووافق مجلس الإدارة على المذكرات المقدمة من قبل مدراء الكرة لكل الألعاب بتوفير كل النواقص وحل كل المصاعب وتوفير كل ما يلزم من المعدات والملابس لكل الألعاب.
كما وافق على توفير طواقم فنية وإدارية للفئات السنية للظهور بشكل مميز في المسابقات سواء علي مستوى الفريق الأول والفئات السنية.