استعدادًا للموسم الجديد..الأهلي طرابلس يجتمع بمدراء الألعاب الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 11:37 مساء
اجتماع الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، اجتماعًا بمقر النادي اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس علي الأسود، وعضو مجلس الإدارة للألعاب الجماعية مصطفى أبوقفيفة ومدراء الكرة للألعاب الجماعية وهم ؛ برشان نصرعن الكرة الطائرة هيثم عاشور ومجدي إحميدة عن كرة السلة وجمال الدنوني عن كرة اليد،  وذلك استعدادا للموسم الرياضي 2020-2021 .

واستهل عضو مجلس الإدارة للألعاب الجماعية مصطفي أبوقفيفة، الاجتماع بطرح عدد من التقارير لكل مدير لعبة لمجلس الإدارة وتقديم الرزنامة المعدة  للموسم الرياضي 2020-2021 .

كما تم خلال الجتماع مناقشة كل الصعوبات التي تواجه الفرق الأولى للألعاب الجماعية  والفئات السنية .

ووافق مجلس الإدارة على المذكرات المقدمة من قبل مدراء الكرة لكل الألعاب بتوفير كل النواقص وحل كل المصاعب وتوفير كل ما يلزم من المعدات والملابس لكل الألعاب.

كما وافق على توفير طواقم فنية وإدارية للفئات السنية  للظهور بشكل مميز في المسابقات سواء علي مستوى الفريق الأول والفئات السنية.

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