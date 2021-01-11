الأربعاء.. مباراة ودية بين المنتخب الليبي وزامبيا

المنتخب الوطني للاعبين المحليين (المركز الإعلامي)

يواجه منتخبنا الوطني للمحليين تحت قيادة المدرب الجديد زوران فليبوفيتش، يوم الأربعاء المقبل، نظيره منتخب زامبيا في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين - الكاميرون 2021.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت ليبيا، بملعب جابوما بالكاميرون.

وتأتي هذه المباراة في إطار التحضير لبطولة أمم أفريقيا «الشان»، والتي ستنطلق ابتداء من 17 يناير في الكاميرون.

وكانت بعثة المنتخب الليبي قد وصلت إلى مدينة دوالا بالكاميرون، استعدادا للمشاركة في بطولة «الشان» ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات النيجر، الكونغو الديمقراطية ومنتخب الكونغو برازافيل.