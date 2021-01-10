توزيع النسخة الأولى لجوائز نجوم وسفراء الكرة الليبية

جائزة أفضل مهاجم لحمدو الهوني. (إنترنت)

في حفل بهيج أُقيم بصالة الهناء بطرابلس، حضره عديد الشخصيات الرياضية والإعلامية وروساء الأندية، وشخصيات اعتبارية، وقدامى الرياضيين ورؤساء اتحادات رياضية وبعض مديري الشركات الراعية للحفل، تم مساء اليوم إعلان نجوم وسفراء كرة القدم الليبية خلال العشرة سنوات الماضية من 2011 إلى 2020.

وقد استُهل الحفل بالقرآن الكريم والنشيد الوطني وكلمة للمدير التنفيذي للنقابة الإعلامية ورئيس اللجنة العليا للاحتفالية محمود جبران، الذي أكد من خلالها الكفية التي تم من خلالها اختيار هذه الشخصيات الرياضية، التي شارك فيها، حسب قوله، أكثر من 30 شخصية.

بعد ذلك تم إعلان أسماء المتوَّجين والفائزين وشخصيات النسخة الأولى لنجوم ليبيا، حيث تحصل على جائزة أفضل حارس خلال السنوات العشر الأخيرة حارس المنتخب الوطني وفريق الأهلي طرابلس الحارس محمد نشنونش، وأفضل مدافع أُعطيت مناصفة بين المدافع سند الورفلي والمدافع أحمد التربي.

وأفضل لاعب خط وسط تحصل على الجائزة المحترف الليبي المعتصم المصراتي، وجائزة أفضل مهاجم تحصل عليها اللاعب حمدو الهوني، لاعب فريق الترجي، وأفضل لاعب صاعد تحصل عليها لاعب الاتحاد عمران سالم، وجائزة أفضل لاعب محترف تحصل عليها اللاعب أحمد بن علي، وجائزة أحسن مدرب تحصل عليها مدرب فريق التحدي السابق المدرب صالح ارحيل.

وجائزة أفضل إداري تنفيذي تحصل عليها رئيس نادي الاتحاد المصراتي، محمد شاكه، وجائزة أفضل رئيس نادٍ تحصل عليها رئيس الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، وجائزة أفضل حكم تحصل عليها الحكم عبد الواحد أحرويدة.

كما حصل على جائزة أفضل إعلامي رياضي مهند الجالي، وجائزة أفضل مصور تحصل عليها المصور محمد أبوشوفة، وجائزة أفضل فريق مهاري تحصل عليها فريق النصر، وجائزة أفضل فريق متفوق تحصل عليها نادي الهلال، وجائزة أفضل فريق حقق نتائج خارجية فريق الأهلي بنغازي.

وجائزة أفضل فريق وصل إلى أدوار متقدمة في دوري المجموعات فريق الأهلي طرابلس، وجائزة أفضل فريق تحدي للمصاعب منحت مناصفة بين فريقي الشرارة بسها وفريق دارنس بدرنة، وجائزة سفير المدربين الوطنيين منحت للمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش.

وتم تكريم فقيد كرة القدم الإعلامي الليبي شريف الحمري، وتكريم مؤسس الاتحاد العربي لكرة القدم المرحوم عبد اللطيف بوبكر، وجائزة أفضل قناة وطنية منحت لقناة ليبيا الرياضية، وجائز أفضل شركة دعمت الأنشطة الرياضية تم منحها لمجموعة المتحدة للتجارة والاستثمار ومنحت جائزة للحكم الدولي في كرة السلة الحكم الدولي هيثم الساوري.