المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكواندو الجديد يعقد اجتماعه الأول

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

عقد أمس السبت الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي بالاتحاد العام الليبي للتايكواندو الجديد «itf» عبر تقنيات زووم برئاسة محمد شعبان بيت المال، وقد تم خلال الاجتماع توزيع الصفات الاعتبارية لكل عضو بالاتحاد متمثلا في عبدالناصر الحاجي نائبا للرئيس.

أيضا شمل التوزيع عبدالناصر الشين لمنصب الأمين العام، ولطفي العظمة لأمين الصندوق، وعضوية كل من محمود بلتيت ومحمد الليد وماجدة عون الله، على أن يتم خلال الأيام المقبلة وضع البرنامج العام للاتحاد الجديد خلال الاجتماع المقبل.

وكانت هيئة الشباب والرياضة أصدرت قرارا رقم 183 باعتماد الاتحاد العام الليبي للتايكواندو «itf».