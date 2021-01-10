60 عضوا يؤجل انتخابات اتحاد الكرة الليبي لـ37 مارس دون أسباب واضحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 يناير 2021, 03:04 مساء

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم بمدينة رأس لانوف اجتماعا مغلقا بحضور 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وغياب باقي الأعضاء عن الحضور.

وتم في الاجتماع تأجيل موعد الاستحقاق الانتخابي لرئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، والذي كان مقررا له في 27 فبرايرالمقبل إلى 27 من شهر مارس المقبل.

وتم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان، من بينها لجنة الانتخابات ولجنة الطعون حسب تصريح عضو المكتب التنفيذي يونس الكزة إلى «قناة 218».  

وكان اتحاد الكرة قتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة من يوم 6 يناير إلى 26 منه أي لمدة عشرين يوما ليغلق الباب في الساعة الثانية ظهرا.

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