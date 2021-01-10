وديات متواصلة بين أندية الدوري الليبي في انتظار 25 يناير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 يناير 2021, 02:54 مساء
وديات متواصلة بين أندية الدوري الليبي (إنترنت)

تواصلت المباريات الودية بين فرق الممتاز استعدادا للدوري الليبي لكرة القدم، والذي سينطلق في 25 من شهر يناير الجاري كآخر موعد حددته لجنة المسابقات بعد عدة تواريخ ومواعيد كثيرة سبق وأعلنتها، كان آخرها 15 يناير ليتم المد لعشرة أيام إضافية.

ففي ملعب طرابلس انتهت المباراة الودية بين فريقي الشط والمحلة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي ملعب بنينا ببنغازي انتهت المباراة الودية التي جمعت الأخضر والهلال بفوز الهلال بثلاثية سجلها أحمد العبار وفيصل البدري وأسامة الشريف.

وفي ملعب الصداقة بشحات انتهت المباراة الودية التي جمعت الصداقة والأنوار بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وفي ملعب صرمان انتهت المباراة الودية التي جمعت خليج سرت ورفيق صرمان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسيلتقي في مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل فريق الخمس مع فريق الأولمبي بالزاوية.

وديات متواصلة بين أندية الدوري الليبي (إنترنت)
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