فوز طائرة أساريا والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 يناير 2021, 01:56 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثالثة، ففي المباراة الأولى فاز الأهلي طرابلس بسهولة على الوحدة جادو بثلاثة أشواط لصفر وبفارق كبير من النقاط (25/ 6، 25 / 0، 25/ 5).

أدار المباراة الحكمان عبدالسلام الرفاعي وعلي الشتيوي ليرتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى ست نقاط من مباراتين، والوحدة باق دون نقاط من مباراتين.

المباراة الثانية انتهت بفوز أساريا على الاتحاد بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25/ 15، 25/ 21، 25/ 20).

أساريا في رصيده ثلاث نقاط من مباراة واحدة، والاتحاد بثلاث نقاط من مباراتين، وأدار المباراة الحكمان عبدالحكيم رمضان وعبدالسلام البكراوي.

جانب من منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)
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