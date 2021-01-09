عبد المنعم لـ«بوابة الوسط»: الهاشمي البهلول بخير وأخبار وفاته تؤلمه نفسيا بعد فقد رفيقة عمره

الهاشمي البهلول (إنترنت)

طالب عبدالمنعم الهاشمي البهلول نجل المدرب والرياضي السابق وأحد رموز الكرة الليبية الهاشمي البهلول التريث في نشر الأخبار حول صحة وحياة والده.

وقال عبد المنعم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه تفاجأ بسرعة نشر أخبار مغلوطة حول وفاة والده، وهو يتمع بصحة جيدة، حيث انتشرت الأخبار بالوسط الرياضي.

وأكد عبد المنعم أن مثل هذه الأخبار تؤثر على صحته بعد أن فقد الوالدة، رفيقة عمره الأسبوع الماضي.



ويعد الهاشمي البهلول من رموز الكرة الليبية وأبرز شخصياتها، وسبق أن درب الهاشمي البهلول المنتخب الوطني عدة مرات وفريق «الأهلي طرابلس» عديد السنوات وفرق «الوحدة» و«الاتحاد العسكري» وكان من نجوم الكرة الليبية في عقدي الستينات والسبعينات قبل أن يتحول للتدريب، وبعدها الإدارة الرياضية في النادي «الأهلي طرابلس».