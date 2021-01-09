منتخب ليبيا يصل إلى الكاميرون استعدادا للمنافسة على «شان 2021»

المنتخب الوطني للاعبين المحليين (المركز الإعلامي)

وصلت، أمس الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين إلى مطار دوالا الكاميرونية للدخول في معسكر قصير قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية «شان»، التي ستنطلق في الـ17 من يناير الجاري.

وقد أجرى المنتخب، صباح اليوم السبت، أول تدريباته بالملعب الجانبي بمقر إقامته بمدينة دوالا الكاميرونية بحضور 27 لاعبًا، وقد خصص التدريب الأول لإزالة التعب والاستشفاء والوقوف على جاهزية اللاعبين تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد زوران فليبوفيتش، بحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وحسب تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» قال مدير المنتخب سالم صوله: «إن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية قبل انطلاق منافسات البطولة أمام المنتخب الزامبي يوم الثلاثاء المقبل بالكاميرون».

يذكر أن مجموعة المنتخب الوطني في البطولة تضم منتخبات النيجر والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل، وأول مباراة للمنتخب ستكون أمام منتخب النيجر في 17 يناير الجاري.

المنتخب الوطني للاعبين المحليين (المركز الإعلامي)