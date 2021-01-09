وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير

يوسف الشوشان (أرشيفية : الإنترنت)

توفي المدرب القدير ومدرب أجيال كرة القدم الليبية يوسف الشوشان، اللاعب الدولي السابق ومدرب الفئات السنية بالنادي «الأهلي طرابلس»، إثر حادث سير أليم تعرض له الراحل أمس الجمعة.

وقد نعت الأوساط الرياضية الرسمية والأندية والرياضيون القدامى وروابط الأندية وإدارة «الأهلي طرابلس» الفقيد.

وقد تعرض الشوشان في الفترة الماضية لوعكة صحية أجرى على أثرها عملية في مصر تكللت بالنجاح.

كما يعد فقيد الرياضة يوسف الشوشان من مدربي الأجيال وقد لعب لـ«أهلي طرابلس»، والمنتخب الوطني.

أصبح الشوشان مدربًا بعد انتهاء مسيرته كلاعب وقد كلف بالفئات السنية بالنادي، ودرب نجوم اليوم وأبرزهم مؤيد اللافي وأنيس سلتو وعديد النجوم البارزين في سماء الكرة الليبية.