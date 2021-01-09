«بوابة الوسط» تقدم تفاصيل أول حفل لتوزيع جوائز نجوم الكرة الليبية

محمود جبران (إنترنت)

تكاملت الاستعدادات والتجهيزات والترتيبات لإقامة حفل توزيع النسخة الأولى لجوائز نجوم وسفراء كرة القدم الليبية، التي ستقام مساء غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة بصالة الهناء بطرابلس بحضور شخصيات رياضية وفنية ودبلوماسية ونجوم كرة القدم الليبية.

من جانبه قال المدير التنفيذي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، محمود جبران، «إن كافة الاستعدادات انتهت، وأنه قد تم توجيه الدعوة لعديد الشخصيات الرياضية والإعلامية والفنية ونجوم كرة القدم الليبية والدبلوماسية الموجودة في ليبيا».

وأضاف: «اللجان التي تم تشكيلها انتهت من أعمالها، وقد تم خلال النسخة الأولى اختيار النجم نوري السري رئيسًا فخريًّا للجائزة في نسختها الأولى، والمهندس خالد الزاوي مدير إدارة التواصل بمجلس الوزراء».

وعن لجنة التصويت قال جبران: «تم تشكيل لجنة التصويت لاختيار نجوم وسفراء الكرة الليبية، وتألفت من ثلاثين شخصية رياضية بواقع عشرة مدربين أشرفوا على المنتخبات الوطنية وعشرة إعلاميين وعشرة أكاديميين ولاعبين قدامى وإداريين من طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها والبيضاء، واللجنة تولت اختيار الأفضل خلال العشر سنوات الأخيرة».

وفي سؤال لـ«بوابة الوسط».. هل انتهت اللجنة المشكلة من عملها وعن الاختيارات والأسماء، قال محمود جبران: «نعم، اللجنة انتهت من عملها لاختيار أفضل لاعب محترف وحارس ومدافع ولاعب وسط ومهاجم ولاعب صاعد ومدرب وإداري تنفيذي ورئيس نادٍ، واختيارات أخرى للفرق وسفراء الكرة الليبية عن السنوات العشر الأخيرة، وستلن الأسماء المختارة في الحفل بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة».