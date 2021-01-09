الزوي للمنطقة الشرقية والعرادي للغربية في كرة السلة

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة السلة قرار بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة السلة بالمنطقة الشرقية برئاسة محمود الزوي ونائبه محمد التواتي والمقرر عمران شبش وعضوية كل من فهيم السعيطي ومجدي المسماري وخالد حنيش وحميد الحمري.

وفي سياق متصل واستعدادًا للموسم الرياضي الجديد، شكل الاتحاد الليبي لكرة السلة لجنتين لمعاينة والكشف عن القاعات والملاعب الرياضية.

لجنة المنطقة الغربية برئاسة علي العرادي، وعضوية أيمن الشوشان وخالد الصوادق وعمر سالم، ولجنة المنطقة الشرقية برئاسة محمود الزوي، وعضوية محمد البريكي ومجدي المسماري وعمران شبش.

وأُسندت للجنتين الكشف عن القاعات والملاعب التي ستقام عليها مسابقات كرة السلة للموسم الرياضي 2020 /2021 وتقديم تقرير مفصل لاعتماده من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد.