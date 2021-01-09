بطولة ليبيا للملاكمة تؤهل لـ«العربية» في الكويت

بطولة ليبيا للملاكمة (إنترنت)

شهدت القاعة الكبرى بطرابلس بطولة ليبيا للملاكمة على مستوى الكبار بمشاركة 12 لاعبا، مثلوا أندية السويحلي والأهلي المصراتي والأهلي بنغازي والنجمة والسواعد والاتحاد العسكري والمحلة وأبوسليم.

البطولة جاءت في مستوى فني متوسط، وغاب عن كل المباريات التركيز والفنيات، واعتمد الملاكمون على القوة والضرب العشوائي، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالى:

وزن الذبابة

توج بذهبية وزن الذبابة ملاكم نادي أبوسليم مؤيد عكاشة، ونال الفضية ملاكم النجمة محمد بن عروس.

وزن الخفيف

توج بالذهبية ملاكم الاتحاد العسكري أكرم انبيه، ونال الفضية ملاكم النجمة محمد جعودة.

وزن الوسط

توج بالذهبية ملاكم الأهلي المصراتي محمد بن راشد، ونال الفضية ملاكم الأهلي بنغازي أسامة العقوري.

وزن المتوسط

توج بالذهبية ملاكم السويحلي أحمد المقصبي، ونال الفضية ملاكم خالد بن الوليد أحمد الجهاني.

وزن خفيف ثقيل

توج بالذهبية ملاكم المحلة محمد فريضة، ونال الفضية ملاكم الأهلي بنغازي سعد الفلاح.

وزن الثقيل

توج بالذهبية ملاكم السويحلي أحمد البكوش، ونال الفضية ملاكم السواعد أحمد عوني.

يشار إلى أن المتوجين بالذهبية سينضمون إلى صفوف المنتخب الليبي للملاكمة الذي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة العرب للملاكمة، التي تستضيفها الكويت في فبراير المقبل.