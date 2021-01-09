انتصار طائرة الأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد المصراتي

منافسات في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة ليبيا للكرة الطائرة بالمجموعات الثلاث، ففي المجموعة الأولى حقق الأهلي بنغازي فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب مضيفه المروج بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها «25- 18، 25-14، 25-22».

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من علي الأوجلي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان مؤمن الصالحين وعلي بوجناح والمسجل الحكم مجدي المسماري.

بهذا الفوز صار الأهلي بنغازي برصيد ست نقاط من مباراتين فيما بقي المروج دون نقاط من مباراتين.

وفي قاعة مصراتة جرت أمس الجمعة مباراتان في المجموعة الثانية، فاز في المباراة الأولى الاتحاد المصراتي على التصدي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وكانت نتائجها «21-25، 25-18، 25-19، 25-23».

أدار المباراة حكم أول فتح الله الروياتي وحكم ثان عبدالسلام بلعوطة والمسجل حسين الحويج ومساعد المسجل علي العلواني، وحكام الراية فتحي القلعي وشعبان بن عروس، ليصبح الاتحاد المصراتي برصيد ست نقاط من مباراتين.

وفي المباراة الثانية فاز السويحلي على الأفريقي زليتن بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها «25-9، 25-14، 25-16».

أدار المباراة حكم أول حسين الغيراني وحكم ثان علي العلواني ومسجل الحكم خالد الناقوزي ومساعد مسجل الحكم فتحي القلعي وحكام الراية حسين الحويج وعبدالسلام بلعوطة.

وستشهد القاعة الكبرى بطرابلس اليوم السبت مباراتين عن المجموعة الثالثة، المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس والوحدة جادو ويعقبها مباراة الاتحاد مع أساريا.