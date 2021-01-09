انتصار طائرة الأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 يناير 2021, 01:51 مساء
منافسات في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة ليبيا للكرة الطائرة بالمجموعات الثلاث، ففي المجموعة الأولى حقق الأهلي بنغازي فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب مضيفه المروج بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها «25- 18، 25-14، 25-22».

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من علي الأوجلي حكما أول وعصام الفسي حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان مؤمن الصالحين وعلي بوجناح والمسجل الحكم مجدي المسماري.

بهذا الفوز صار الأهلي بنغازي برصيد ست نقاط من مباراتين فيما بقي المروج دون نقاط من مباراتين.

وفي قاعة مصراتة جرت أمس الجمعة مباراتان في المجموعة الثانية، فاز في المباراة الأولى الاتحاد المصراتي على التصدي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وكانت نتائجها «21-25، 25-18، 25-19، 25-23».

أدار المباراة حكم أول فتح الله الروياتي وحكم ثان عبدالسلام بلعوطة والمسجل حسين الحويج ومساعد المسجل علي العلواني، وحكام الراية فتحي القلعي وشعبان بن عروس، ليصبح الاتحاد المصراتي برصيد ست نقاط من مباراتين.

وفي المباراة الثانية فاز السويحلي على الأفريقي زليتن بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها «25-9، 25-14، 25-16».

أدار المباراة حكم أول حسين الغيراني وحكم ثان علي العلواني ومسجل الحكم خالد الناقوزي ومساعد مسجل الحكم فتحي القلعي وحكام الراية حسين الحويج وعبدالسلام بلعوطة.

وستشهد القاعة الكبرى بطرابلس اليوم السبت مباراتين عن المجموعة الثالثة، المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس والوحدة جادو ويعقبها مباراة الاتحاد مع أساريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
سريلانكا تصر على إحراق جثامين المتوفين بـ«كوفيد-19» ولا سيما المسلمين
دولى
برنامج «فلوسنا» | هل مماطلة من «المركزي» أم أسباب أخرى لتراجع قيمة الدينار
فيديو
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
قرعة وتأجيل.. تعرف على مواجهات أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
البعثة الأممية ترحب بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية في العام 2021
ليبيا
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من ...
ليبيا
«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقنيات للتنفس من أجل نوم هادئ