نجم الترجي بعد التأهل الأفريقي: مباراة الأهلي بنغازي كانت صعبة لأنه منافس محترم وقوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 06:08 مساء
لاعب الترجي التونسي علاء الدين المرزوقي. (أرشيفية : إنترنت)

أعرب لاعب الترجي التونسي، علاء الدين المرزوقي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز مساء أمس الأربعاء على الأهلي بنغازي، بنتيجة (3-2) ضمن جولة الإياب بدور الـ32.

وقال علاء الدين المرزوقي، صاحب هدف التأهل في تصريح إلى «كورة»: «المباراة كانت صعبة أمام منافس محترم وقوي، قدمنا أداء طيبا في الشوط الأول وأخذنا الأسبقية».

وأوضح: «أضعنا عدة فرص كان يمكن أن نحسم بها ورقة الترشح منذ الشوط الأول الذي سيطرنا فيه على مجريات اللعب، لكننا صعبنا المهمة على أنفسنا.. بعد المباراة السيئة التي قدمناها في مصر، حرصنا على العودة إلى المستوى المعهود فوق ميداننا».

وتابع: «كنا نعلم جيدا أن مباراة العودة ستكون صعبة، لأن نتيجة التعادل السلبي بمثابة الفخ، لكننا نجحنا في تخطي الفريق الليبي والتأهل إلى المجموعات.. هذا الترشح تعود عليه الترجي الرياضي وعلينا أن نتفادى الأخطاء التي ارتكبناها اليوم في قادم المواعيد وبحول الله سنشرف تونس في باقي مشوار المسابقة الأفريقية».

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