رئيس هيئة الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي الأندية الشرقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 07 يناير 2021, 04:28 مساء
اجتماع رئيس هيئة الشباب والرياضة مع مسؤولي الأندية الشرقية. (إنترنت)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، اجتماعا موسعا مع مسؤولي أندية دارنس والبروق والنسور والمنار والأندلس والبرنس والمختار وشباب الجبل والصداقة بالمنطقة الشرقية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية دعم الأندية، وما تمت ملاحظته من جوانب في التنفيذ لضمان التطبيق الأمثل في المرحلة المقبلة، كما جرى اطلاع رؤساء الأندية على استراتيجية الدعم والآلية المعدة لذلك، إلى جانب تنمية الألعاب المختلفة بما يسهم في نمو وتطور مختلف الرياضات وزيادة حضورها وانتشارها بشكل أكبر، لرفع مستوى الرياضة الليبية بمختلف أنواعها، وفق تنظيم واضح يضمن تطور المنظومة الإدارية والمالية في الأندية.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، وفقا لحساب الشباب والرياضة عبر حسابه على «فيسبوك» أن الفريق الإدري والفني والهندسي سيتوجه خلال الفترة المقبلة للمنطقة الشرقية لتقييم وضع الأندية، منوها بأهمية اللحمة الوطنية، وبأنه سيعمل على تذليل الصعاب التي تواجه الرياضيين في الأندية الرياضية، وتعزيز قدراتها في تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وسرعة إعادة تأهيل المنشآت الرياضية من صالات رياضية وملاعب ومقرات أندية، من أجل تمكينهم من إقامة الأنشطة والفعاليات بشكل دائم ومستمر.

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