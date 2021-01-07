الحجاجي رئيسًا لنادي التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 يناير 2021, 12:45 مساء
نادي التضامن طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة. (إنترنت)

صدر عن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، قرار بإشهار نادي التضامن طرابلس للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمارس نشاطه وفقا لضوابط النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية.

وشكلت لجنة تأسيسية برئاسة إسماعيل الحجاجي ونائبه خليل السريتي، وعضوية عبدالباسط علي ومحمد الكشودي ومحسن بن ضو وأبولقاسم اليفرني وإسماعيل أبوركبه.

وفي سياق متصل صدر عن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار بشأن تشكيل لجنة تسييرية جديدة لنادي الساحل بطرابلس برئاسة ياسين قدور ونائبه عبدالله الجابري وأمين الصندوق ناصر بن عثمان وعضوية ميلاد الأسطى وخالد الزواري.

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