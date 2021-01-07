فوز النصر على البراق في الدوري الليبي للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 07 يناير 2021, 12:25 مساء
فريق طائرة النصر. (إنترنت)

بدأت طائرة النصر مشوارها في الدوري الليبي للكرة الطائرة (المجموعة الأولى) بالفوز على البراق في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، وبنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد.

تقدم البراق بنتيجة الشوط الأول 25 / 20، وكان بعدها التفوق للنصر بثلاثة أشواط، كانت نتائجها 10/25، 12/25، 12/25 لتنتهي المباراة بفوز النصر، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده وبقي البراق دون نقاط من مباراتين.

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من: وائل بوشعالة حكما أول واعبيد البرغثي، حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد المسلاتي وسعد الورفلي.

وفي مباربات الأسبوع الثاني لهذه المجموعة يلتقي بقاعة المرج غدًا الجمعة فريقا الأهلي بنغازي والمروج.

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