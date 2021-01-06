«الترجي» يقصي «الأهلي بنغازي».. ويتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 06:21 مساء
فريق الأهلي بنغاوي. (المركز الإعلامي)

حقق نادي «الترجي» التونسي، فوزًا كبيرًا، على حساب فريق «الأهلي بنغازي»، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم «الترجي» عن طريق غيلان الشعلالي في الدقيقة (18) قبل أن يتعادل طاهر بن عامر للأهلي في الدقيقة (60)، إلا أن محمد علي بن رومنتان نجح في التقدم سريعًا في الدقيقة (63) لصالح «الترجي»، قبل أن ينجح عبدالله العرفي في إدراك التعادل في الدقيقة (76).

ومع الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي نجح علاء مرزوقي من تسجيل هدف الفوز في لقطة مثيرة للجدل من الحكم الدولي المصري محمود البنا لوجود حالة تسلل واضحة تجاه لاعب «الترجي»، إلا أن الحكم المصري أكد احتساب الهدف لصالح «الترجي».

وبهذه النتيجة يضمن «الترجي» الوصول إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في انتظار قرعة دور المجموعات، المقرر إقامتها الثانية من ظهر الجمعة بتوقيت طرابلس في مقر الـ«كاف» بالقاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
توتنهام إلى ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لمعانقة أول لقب منذ 13 عاما
رياضة عالمية
كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت
رياضة عالمية
الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»