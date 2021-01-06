«الترجي» يقصي «الأهلي بنغازي».. ويتأهل إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي بنغاوي. (المركز الإعلامي)

حقق نادي «الترجي» التونسي، فوزًا كبيرًا، على حساب فريق «الأهلي بنغازي»، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم «الترجي» عن طريق غيلان الشعلالي في الدقيقة (18) قبل أن يتعادل طاهر بن عامر للأهلي في الدقيقة (60)، إلا أن محمد علي بن رومنتان نجح في التقدم سريعًا في الدقيقة (63) لصالح «الترجي»، قبل أن ينجح عبدالله العرفي في إدراك التعادل في الدقيقة (76).

ومع الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي نجح علاء مرزوقي من تسجيل هدف الفوز في لقطة مثيرة للجدل من الحكم الدولي المصري محمود البنا لوجود حالة تسلل واضحة تجاه لاعب «الترجي»، إلا أن الحكم المصري أكد احتساب الهدف لصالح «الترجي».

وبهذه النتيجة يضمن «الترجي» الوصول إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في انتظار قرعة دور المجموعات، المقرر إقامتها الثانية من ظهر الجمعة بتوقيت طرابلس في مقر الـ«كاف» بالقاهرة.