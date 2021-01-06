اتحاد بناء الأجسام ينشر قوائم مدربي المنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:41 مساء
منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

نشر الاتحاد الليبي لبناء الأجسام قوائم للمدربين المستهدفين لحضور الدورة تصنيف «B» من المنطقة الغربية، وضمت القوائم المنشورة 55 مدربا من المنطقة الغربية.

وطالب الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية بضرورة الإسراع في التجاوب بإرسال قوائم أسماء المدربين من المنطقة الشرقية واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالالتحاق، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد.
 
يأتي هذا في إطار استكمال برامج التطوير التي يعكف عليها مجلس إدارة الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام.
 
وطالب الاتحاد المدربين المعنيين بضرورة حضور الدورة المشار إليها حتى يتمكنوا من متابعة حضور الدورات المتقدمة لاحقا.

وقد وضع الاتحاد لمدربي المنطقة الغربية الهاتف 0913288495 أو الحضور لمقر الاتحاد العام للاستفسار والتسجيل والمنطقة الشرقية بالتواصل مع رئيس الاتحاد الفرعي بالمنطقة الشرقية محمد الوسيع لنفس الغرض.

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