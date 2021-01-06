فوز الظهرة والصداقة وخليج سرت والمدينة وديا استعدادا للموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:38 مساء
جانب من إحدى المنافسات الودية (إنترنت)

تتواصل المباريات الودية في إطار استعداد فرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى لكرة القدم، لانطلاق الموسم الجديد 2021/2020.

أقيمت مباراة ودية جمعت بين فريقي الظهرة وأبوسليم وانتهت بفوز الظهرة بهدفين نظفين سجلهما محمد الشريف ومحمود البخاري، وقد تصدى حارس مرمى الظهرة خالد بيوك لركلة جزاء تحصل عليها فريق أبوسليم في الدقيقة 90.

وفي ملعب نادي الصداقة بشحات فاز فريق الصداقة على فريق التلال بنتيجة هدف دون مقابل، وكان هدف اللقاء الوحيد من إمضاء المهاجم سعد البرداح في زمن الشوط الثاني، وقد أقحم مدرب فريق الصداقة التونسي مجدي الكردي خلال اللقاء جميع اللاعبين المسجلين قي قائمة الفريق.

وفي ملعب جنزور غرب طرابلس فاز فريق خليج سرت على فريق اليرموك بنتيجة هدفين نظفين، سجل أهداف فريق خليج سرت الموجود حاليا في طرابلس اللاعبان سعد بلعيد وسالم ضيف الله.

وفي لقاء ودي آخر جمع بين فريق المدينة وفريق الوحدة، انتهى بفوز المدينة بهدف دون مقابل.

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