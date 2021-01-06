اختتام معسكر منتخب اليد بمدينة غريان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:06 مساء
منافسات في كرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

اختتم بمدينة غريان تجمع المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مواليد 2000-2001، الذي أقيم بقاعة غريان للألعاب الرياضية، واستمر لمدة عشرة أيام، تم فيها خوض التدريبات البدنية والفنية مع إجراء مباراة ودية واحدة مع مختلط أندية العاصمة طرابلس، تحت إشراف الطاقم الفني، بقيادة المدرب العام وليد القبلاوي ومساعده المدرب سعد الغرياني وتوفيق دهان مدربا للحراس.

عقب اختتام التجمع الذي أقيم بمدينة غريان سيقام تجمع جديد خلال الفترة المقبلة، يتم فيه مواصلة التدريبات البدنية والفنية، مع خوض عدد من المباريات الودية، حسب ما ذكرته اللجنة الإعلامية لكرة اليد.

وكان منتخب شباب اليد قد أجرى ثلاثة لقاءات ودية بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس مع مختلط أندية اتحاد المنطقة الأولى في مباراتين، وفريق اتحاد الشرطة الرياضي في مباراة واحدة، وقدم في مباراتي المختلط مستوى مقبولا، لكن أمام اتحاد الشرطة قدم مستوى جيدا.

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