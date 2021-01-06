17 مشاركا في دورة حكام الهوكي بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 06 يناير 2021, 02:36 مساء
منافسات سابقة في الهوكي (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت بمدينة مصراتة الدورة التأهيلية للحكام الجدد في لعبة الهوكي بمشاركة 17 مشاركا من مدن مصراتة وزليتن والخمس.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اللجنة الفنية للتدريب والتطوير باتحاد الهوكي فتحي ناجي: «الدورة ستتواصل لشهر ونصف بواقع 60 ساعة لطلبة التربية البدنية، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية من بينها الأدوات الأساسية للحكام وشخصية الحكم».

وأضاف: «أيضا مهام وواجبات وقرارات الحكام، بالإضافة إلى مواقف تحكيمية وتحليل تحركات الحكام، بجانب محاضرات في الصحة العامة وإدارة المباريات الرسمية، وسيحاضر فيها عبر زووم محاضرون معتمدون من الاتحادات: العربي والأفريقي والدولي للهوكي، وستجرى في نهاية الدورة امتحانات لتقييم المشاركين، وفي البرنامج إقامة دورة مماثلة هذا الشهر بمدينة طرابلس».

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