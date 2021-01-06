طائرة النصر تلتقي البراق.. والأهلي بنغازي يحل ضيفا على المروج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 06 يناير 2021, 01:49 مساء
تواصل دوري الطائرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة عن المجموعة الأولى بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

يبدأ فريق النصر مشواره في البطولة بلقاء البراق، وبصالة الألعاب الرياضية بالمرج تحل طائرة الأهلي بنغازي ضيفا على المروج.

الأهلي بنغازي في رصيده ثلاث نقاط من فوز في الجولة الأولى على البراق بثلاثة أشواط دون رد، والمروج دون نقاط لخسارته مباراة الهلال بشوط لثلاثة أشواط.

وفي سياق متصل ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس السبت المقبل مباراتين في المجموعة الثالثة، المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس مع الوحدة جادو ويعقبها لقاء الاتحاد مع أساريا.
 
يشار إلى أن بطولة الكرة الطائرة لهذا الموسم تقام بمشاركة 15 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من ذهاب وإياب ويتأهل أول وثان من كل مجموعة للمرحلة الثانية.
 
مفكرة النتائج
الأهلي بنغازي × البراق 3-0
الهلال × المروج 3-1
الاتحاد المصراتي × التحدي 3-0
الأفريقي × التصدي 3-2
الاتحاد × الوحدة 3-0
الأهلي طرابلس × الجزيرة 3-0
الاتحاد المصراتي × الأفريقي 3-0
السويحلي × التحدي 3-0

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