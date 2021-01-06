جيمس وديفيس يقودان ليكرز لملحمة بطولية في الدوري الأميركي للسلة

جيمس وديفيس يحاولان التقاط الكرة (فرانس برس)

حقق لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب فوزه الرابع تواليا، وذلك بتغلبه على مضيفه ممفيس غريزليز «94-92» الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن استهل حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، بفوزين وهزيمتين، واصل ليكرز استفاقته بتحقيقه فوزه السادس في ثماني مباريات بفضل جهود الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، إذ سجل كل منهما 26 نقطة، وأضاف الأول 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأشاد المدرب فرانك فوغل بما يقدمه جيمس هذا الموسم أيضا، قائلا: «لهذا السبب هو رائع، يجد طريقة ما لتسجيل تلك السلات البطولية، تركيزنا منصب على ألا نكون بحاجة إلى هذا النوع من السلات البطولية لحسم المباريات»، أي أن يكون فريقه حاسما الفوز قبل الدخول في الثواني الأخيرة من اللقاءات.

كما أسهم الألماني دينيس شرودر بـ12 نقطة في لقاء أنهاه ليكرز بسلة استعراضية من ديفيس بعد تمريرة من جيمس.

وكان ليكرز متخلفا «77-79» مع بقاء خمس دقائق على النهاية، لكن جيمس وأنتوني سجلا معا تسع نقاط مقابل نقطتين فقط لأصحاب الأرض، ليضعا فريقهما في المقدمة «86-81».

وواصل الاثنان حملهما الفريق على كتفيهما وسجلا أيضا النقاط التالية التي وصل مجموعها إلى 15 متتالية في أواخر الربع الأخير، لتصبح النتيجة «92-83» قبل 31.1 ثانية على صافرة النهاية.