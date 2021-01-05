الاتحاد يسقط أمام «بيراميدز» المصري بثلاثية.. ويودع الكونفدرالية

مباراة الذهاب بين الاتحاد وبيراميدز. (المركز الإعلامي)

أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، فريق الاتحاد الليبي، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن إياب دور الـ32 من المسابقة.

تقدّم الاتحاد أولا عبر لاعبه علي مادي في الدقيقة الثالثة، وعادل بيراميدز النتيجة بواسطة عبدالله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 22، وسجل البوركينى إيريك تراورى الهدف الثاني في الدقيقة 27، وأضاف دودو الجباس الهدف الثالث في الدقيقة 37، ونجح الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني بواسطة عمران صالح في الدقيقة 92.

وكان بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية بهدف، وحيد أحرزه الغانى جون أنطوي، ليتأهل الفريق المصري لدور الـ32 المكرر لبطولة الكونفدرالية.