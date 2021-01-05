رئيس هيئة الشباب والرياضة يناقش الخطط الاستراتيجية لنادي الهلال

رئيس هيئة الشباب والرياضة يلتقي أسرة نادي الهلال. (إنترنت)

التقى صباح اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، أسرة نادي الهلال، وتم التباحث خلال هذا اللقاء أهم التحديات والمشاكل التي تواجه الأندية الرياضية بشكل عام والآثار السلبية الناجمة عن تداعيات جائحة «كورونا».

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم خلال اللقاء مناقشة الخطط الاستراتيجية لنادي الهلال للنهوض بواقع الحركة الرياضية والشبابية.

ومن جانبه أكد الدكتور بشير القنطري بأن الهيئة لن تدخر جهدا في دعم الأندية الرياضية، وتقديم كل أوجه الدعم لها، ولفت بأن الهيئة ستعمل على صيانة وإحياء عدة مرافق شبابية ورياضية جديدة في مختلف مناطق ليبيا.