أبوديب يطعن في نتيجة انتخابات الاتحاد الليبي لتنس الطاولة

الاتحاد الليبي لتنس الطاولة حسين أبوديب. (إنترنت)

أكد عضو الاتحاد الليبي لتنس الطاولة حسين أبوديب، أنه يطعن في نتيجة انتخابات الاتحاد الليبي لتنس الطاولة، لأنها لم تراع فيها الشفافية والمصداقية.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «لقد غيب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والأندية المهتمة باللعبة، ولم يبلغوا رسميا بالموعد الانتخابي».

وطلب أبوديب من اللجنة الأولمبية والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي من المزمع أن تتم غدا ببنغازي، وإبلاغ الاتحاد الدولي بهذه التجاوزات، ودعوة الأندية التي شاركت في انتخابات اتحاد التنس العام 2016 لموعد انتخابي جديد وبحضور مندوبين من الاتحادين الأفريقي والدولي.