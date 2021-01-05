مدرب الترجي يطالب لاعبيه بالشراسة التهديفية أمام الأهلي بنغازي

مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي بنغازي (إنترنت)

طالب مدرب الترجي التونسي، معين الشعباني، مهاجمي الفريق باستعادة الشراسة أمام المرمى قبل استضافة الأهلي بنغازي الليبي في إياب الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الأربعاء.

وتعادل الترجي دون أهداف مع منافسه الليبي في لقاء الذهاب شهر ديسمبر الماضي في القاهرة، واعترف الشعباني، الذي قاد الترجي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين في 2018 و2019، بتراجع مستوى مهاجمه الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقال الشعباني إن «مستوى الخنيسي ليس كالعادة ويجب أن يرتقي أداء المهاجمين للمستوى المطلوب ويستعيدوا الشراسة أمام المرمى، حيث فقد الخنيسي لمسته التهديفية منذ بداية الموسم الحالي، ولم يسجل أي هدف في ست مباريات خاضها الترجي هذا الموسم بجميع المسابقات».

ويستعيد الترجي لاعب الوسط محمد علي بن رمضان بعد أن نفذ عقوبة الإيقاف مباراتين، بينما يستمر غياب المدرب الشعباني ومساعده مجدي تراوي بسبب الإيقاف، وسيتولى كمال القلصي مدرب فرق الشباب قيادة الترجي أمام الأهلي بنغازي.