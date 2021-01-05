«كاف» يحدد موعد قرعة دوري الأبطال وتمهيدي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقرر أن تكون يوم 8 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسمبا أفاد الموقع الرسمي لـ«كاف» اليوم الثلاثاء، فإن القرعة الخاصة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ستقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير في مقر «كاف» في القاهرة.

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي:

الجولة الأولى: 12/13 فبراير 2021

الجولة الثانية: 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة: 5/6 مارس 2021

الجولة الرابعة: 16 مارس 2021

الجولة الخامسة: 2/3 أبريل 2021

الجولة السادسة: 9/10 أبريل 2021

فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

الذهاب: 14 فبراير 2021

الإياب: 21 فبراير 2021